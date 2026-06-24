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Assemblage du tire-lait électrique Philips Avent

Mis à jour le 24 June 2026

Votre tire-lait Philips Avent est conçu pour s'assembler et se nettoyer facilement. Vous trouverez ci-dessous des instructions simples pour assembler votre tire-lait électrique.

  1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon
  2. Enfoncez la valve blanche dans la pompe aussi loin que possible
  3. Vissez le biberon sur le corps du tire-lait
  4. Placez le coussin dans le corps du tire-lait.
  5. Poussez la partie intérieure du coussin dans l'entonnoir jusqu'à la ligne (indiquée par une flèche)
  6. Pressez le coussin sur le bord de l'entonnoir, en veillant à recouvrir le corps du tire-lait.
  7. Placez le diaphragme en silicone dans le corps du tire-lait. Avec les pouces, pressez fermement pour assurer une étanchéité parfaite
  8. Fixez le(s) tube(s) et le(s) capuchon(s) sur le(s) diaphragme(s) en silicone.
  9. Fixez le(s) tube(s) sur le bloc moteur.
  10. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour brancher le bloc moteur sur la prise murale.
  11. Le tire-lait est prêt à l'utilisation
  12. Conseil : vous pouvez placer le couvercle sur le coussin pour que le tire-lait reste propre.

Remarque : ce tire-lait ne peut être utilisé que s'il est branché sur une prise secteur.

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