Les produits Philips sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées et offrent des performances de haute qualité, une convivialité et une facilité d’installation. Si vous éprouvez des difficultés lors de l’utilisation de votre produit, nous vous recommandons de consulter d’abord le manuel de l’utilisateur ou les renseignements figurant dans la section Soutien de ce site Web, où (selon le type de produit) vous trouverez un manuel de l’utilisateur téléchargeable, une foire aux questions, des vidéos d’instructions ou un forum de soutien.

Dans le cas peu probable d’une défaillance du produit, Philips prendra les dispositions nécessaires pour qu’il soit réparé sans frais lorsque vous nous informez de la défaillance pendant la période de garantie, à condition que le produit ait été utilisé conformément au manuel de l’utilisateur (p. ex., dans l’environnement prévu). Pour certaines catégories de produits, une entreprise partenaire de Philips est le fournisseur de la garantie du produit; veuillez consulter la documentation fournie avec votre produit.

Si vous offrez votre produit pour un service offert au Canada, mais que vous avez acheté le produit à l’étranger, Philips s’efforcera de le faire réparer conformément aux conditions de la garantie du pays où vous l’avez acheté.

Ce présent document s’applique uniquement aux produits de consommation. Pour les produits professionnels, les modalités de la garantie du contrat de vente ou d’achat s’appliquent.