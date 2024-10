* Les brosses à dents Sonicare Power Up de Philips et Philips One de Sonicare sont couvertes par une garantie de 12 mois; (Veuillez consulter votre manuel de l’utilisateur) Cette garantie s’ajoute à vos droits en matière de garantie prévus par la loi. Vos droits en matière de garantie prévus par la loi ne sont pas limités par cette garantie de Philips. La réparation de l’appareil ne constitue pas une nouvelle garantie.

Une garantie prolongée est offerte pour certains produits Philips. Pour être admissible à vous prémunir d’une garantie prolongée de Philips, enregistrez votre produit dans votre compte MyPhilips dans les 90 jours suivant l’achat.

Une fois le produit enregistré, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les renseignements détaillés de votre garantie prolongée.

Conservez votre reçu et le courriel de confirmation en lieu sûr comme preuve de la garantie prolongée.

Garantie prolongée: Certains produits de soins personnels Philips sont éligibles à une extension de garantie discrétionnaire. En plus de la période de garantie spécifiée au bas de cette page, vous pouvez avoir droit à une extension de garantie gratuite si vous enregistrez votre produit sur votre compte My Philips dans les 90 jours suivant l'achat. Connectez-vous à votre compte My Philips et suivez les consignes d'enregistrement du produit dans les 90 jours suivant la date d'achat pour savoir si votre produit est éligible.