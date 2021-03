Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 en offrant des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes Philips suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.