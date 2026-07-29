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Pourquoi dois-je agiter les aliments dans mon Airfryer Philips ?

En secouant les aliments dans le panier de votre Airfryer Philips, vous vous assurez que l'air circule autour de ceux-ci lorsqu'ils sont empilés en plusieurs couches. Cela vous permet en outre de vérifier la couleur et la progression de la cuisson des ingrédients pour obtenir un résultat de cuisson plus uniforme.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA341/00 , NA331/00 , NA330/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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