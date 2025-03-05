Critères de recherche

    Mon téléphone est-il compatible avec l'application Philips GroomTribe ?

    Mis à jour le 5 mars 2025
    Vous pouvez télécharger l'application Philips GroomTribe sur votre téléphone pour l'utiliser avec votre rasoir Philips à connexion Bluetooth®. L'application est compatible avec l'iPhone 6S (ou version ultérieure) sous iOS 11.3 ou version ultérieure. Elle peut également être utilisée sur les téléphones Android dont l'écran fait plus de 4,5 pouces, disposant d'un système d'exploitation version 6.0 ou supérieure et du Bluetooth® version 4.1 ou supérieure.

    Comment savoir si mon rasoir est équipé du Bluetooth® ?

    Si votre rasoir est équipé de la connectivité Bluetooth®, celle-ci est indiquée sur l'emballage et dans le mode d'emploi fourni.

    Que faire si mon produit Philips n'est pas équipé du Bluetooth® ?

    L'application GroomTribe propose également du contenu d'assistance et d'autres informations pour une gamme de produits de soin masculin Philips. Téléchargez l'application depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store pour en savoir plus.

