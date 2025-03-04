Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Conseil de pro : si votre rasoir Philips ne rase plus aussi précisément ou efficacement qu'auparavant, retirer et nettoyer soigneusement les têtes de rasage peut vous aider à retrouver des performances optimales.
Préparez votre rasoir
Une batterie faible et/ou des têtes de rasage encrassées peuvent réduire les performances de rasage. Il est donc utile de prendre le temps de garder votre rasoir en parfait état.
Reportez-vous à la vidéo ci-dessous pour obtenir un aperçu des informations contenues dans cette section (bien que les modèles de rasoirs diffèrent, les mêmes principes s'appliquent à tous les rasoirs Philips. Lisez les informations ci-dessous dans leur intégralité pour en savoir plus).
Conseil : après avoir appuyé/cliqué pour démarrer la vidéo, appuyez/cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas de la vidéo pour activer les sous-titres pour votre langue (si nécessaire).
Prévoyez une période d'adaptation pour votre peau
Après le rasage, utilisez une crème hydratante, une lotion après-rasage ou un baume apaisant pour peaux irritées.
Pré-taillez les poils longs du visage
Couper les poils de barbe longs avec un rasoir peut être inconfortable et entraîner une sensation de tiraillement.
C'est pourquoi Philips recommande de tailler au préalable les poils de votre barbe si vous ne vous êtes pas rasé depuis quelques jours ou si vous avez une barbe dense.
Certains rasoirs Philips sont fournis avec un embout tondeuse que vous pouvez utiliser pour tailler votre barbe. Vous pouvez également utiliser une tondeuse à barbe standard.
Rasez-vous en douceur
Une légère pression réduit également les frottements entre le rasoir et la peau, pour un rasage plus confortable.
Conseils pour un rasage sur peau humide
Lorsque vous utilisez votre rasoir Philips avec une mousse à raser ou un gel de rasage :
- Lavez votre visage avec du savon ou un nettoyant visage avant de commencer à vous raser.
- Appliquez votre mousse à raser ou votre gel de rasage habituel sur votre visage et votre cou.
- Déplacez votre rasoir en petits cercles et faites-le glisser sur votre peau. Ainsi, tous les poils qui ne poussent pas dans le même sens seront coupés.
- Évitez de passer le rasoir plusieurs fois sur la même zone.
- Rincez l'excédent de mousse ou de gel sur les têtes de rasage, pour garder les lames nettes.
Conseils pour un rasage à sec
- Lavez votre visage avec de l'eau et du savon/nettoyant visage avant de vous raser.
- Patientez au moins 15 minutes, le temps que votre peau sèche complètement, avant de commencer à vous raser.
- Déplacez votre rasoir en petits cercles et faites-le glisser sur votre peau. Ainsi, tous les poils qui ne poussent pas dans le même sens seront coupés.
- Évitez de passer le rasoir plusieurs fois sur la même zone.