Vous pouvez utiliser n'importe quelle mousse ou n'importe quel gel de rasage disponible dans le commerce pour un rasage sur peau humide avec votre rasoir électrique 100 % étanche Philips.

Bien que le rasage sur peau humide consomme davantage d'énergie et puisse décharger la batterie de votre rasoir plus rapidement, cela n'affecte pas ses performances.

Remarque : avant de mouiller votre rasoir, vérifiez toujours qu'il est bien étanche. Consultez le mode d'emploi (également disponible en ligne) ou vérifiez la présence d'un symbole représentant un robinet ou une baignoire situé à l'arrière de votre rasoir.