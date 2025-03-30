Oui. Vous pouvez utiliser votre tire-lait électrique double ou votre tire-lait électrique mains libres Philips Avent comme tire-lait simple.

Pour ce faire, n'attachez qu'un seul tube au moteur ou détachez le tube d'un flacon de recueil non utilisé.

L'aspiration du tire-lait restera stable même si vous n'utilisez pas le deuxième tube.

Vous pouvez également retirer le tube détaché du moteur ou, si vous utilisez un tire-lait électrique mains libres, le fixer au raccord pour tube afin d'éviter qu'il ne vous gêne et limiter le bruit du bloc moteur.