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    Assistance Philips

    Quels sont les appareils compatibles avec l'application Philips Sonicare / Philips Sonicare for Kids ?

    Mis à jour le 21 mai 2025

    L'application Philips Sonicare est disponible sur la plupart des smartphones à condition que le système d'exploitation (OS) possède la configuration minimale requise, comme indiqué ci-dessous.

    Android : Android 12 et versions ultérieures
    Apple : iOS 12 ou supérieur

    L'application Philips Sonicare for Kids est disponible sur la plupart des smartphones et tablettes, à condition que le système d'exploitation (OS) possède la configuration minimale requise, comme indiqué ci-dessous. 

    Android : Android 8 et supérieur
    Apple : iOS 12 ou supérieur 

    Les appareils rootés ou débridés ne sont pris en charge par aucune des deux applications. Il en va de même pour les appareils de la marque Huawei, quel que soit le système d'exploitation.

    Vous pouvez télécharger les applications depuis le Google Play Store ou l'Apple iOS Store. 

     

     

     

     

    Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : HX7410/07 , HX7412/04 , HX7413/05 , HX7417/04 , HX7420/06 , HX7420/07 , HX7421/06 , HX7421/07 , HX7422/03 , HX7422/04 , HX7423/04 , HX7423/05 , HX7427/01 , HX7427/02 , HX7411/06 , HX9923/41 , HX9923/01 , HX9923/11 , HX9923/21 , HX9923/61 , HX7428/07 , HX7428/05 , HX7428/09 , HX7428/04 , HX9924/67 , HX9954/74 , HX7417/05 , HX7410/10 , HX7412/05 , HX7411/08 , HX9902/74 , HX9902/75 , HX9902/76 , HX9902/77 , HX9903/05 , HX9903/25 , HX9903/65 , HX9912/95 , HX9912/96 , HX9911/77 , HX9911/78 , HX9911/75 , HX9911/76 , HX9990/31 , HX9911/90 , HX9911/91 , HX9911/93 , HX9911/92 , HX9990/11 , HX9990/13 , HX9990/12 , HX9914/82 , HX9914/83 , HX9994/12 , HX9630/16 , HX9630/18 , HX9630/17 , HX9630/15 , HX9954/64 , HX9924/65 , HX9690/06 , HX9690/07 , HX9944/12 , HX9924/62 , HX9944/11 , HX9902/64 , HX9902/65 , HX9902/66 , HX9902/67 , HX9685/03 , HX9601/03 , HX9690/05 , HX9610/18 , HX9610/17 , HX9610/16 , HX9957/61 , HX9361/69 , HX9903/61 , HX9903/11 , HX9985/01 , HX9985/08 , HX9985/18 , HX9985/28 , HX9985/48 , HX9924/41 , HX9924/11 , HX9903/15 , HX9903/01 , HX9924/01 , HX9924/21 , HX9903/45 , HX9903/21 , HX9957/51 , HX9903/41 , HX9957/71 , HX9957/81 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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