Assistance Philips Comment obtenir l'application HomeID ?

Si l'application HomeID plante fréquemment, essayez l'une des options suivantes, une par une :

1. Fermez puis redémarrez l'application HomeID.

2. Assurez-vous que vous avez installé la dernière version de l'application HomeID. Recherchez des mises à jour dans l'App Store.

3. Redémarrez votre téléphone.

4. Videz le cache de votre téléphone (Settings / HomeID / Empty Cache (Paramètres / HomeID / Vider le cache))

5. En dernier recours, vous pouvez supprimer et réinstaller l'application HomeID.

Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, contactez votre assistance clientèle Philips locale.

Configuration requise pour les smartphones et les tablettes Apple iOS

L'application NutriU est compatible avec les iPhone Apple. Vous devez disposer au minimum de la version iOS 14.0.



Android

Si vous utilisez un appareil Android, il doit être équipé au minimum de la version Android 9.0.



L'application peut également être exécutée sur des tablettes, mais comme elle est conçue pour les smartphones, il est possible qu'elle ne s'affiche pas correctement.