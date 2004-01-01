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    Assistance Philips

    Quels soutiens-gorge porter lors de l'utilisation de mon tire-lait électrique Philips Avent ?

    Mis à jour le 1er avril 2025

    Votre tire-lait électrique Philips Avent est conçu pour être utilisé avec différents types de soutiens-gorge, pour un tirage plus facile et plus confortable. Veuillez consulter les conseils d'utilisation correspondants à votre modèle.

    Tire-lait électrique mains libres Philips Avent

    • Les téterelles et les flacons de recueil s'adaptent à la plupart des soutiens-gorge, qu'ils soient classiques ou d'allaitement.
    • Si vous ressentez une gêne pendant le tirage, essayez de porter un soutien-gorge plus extensible (mais pas trop ample, afin d'éviter que les flacons de recueil ne glissent pendant la session).
    • Nous vous déconseillons de porter un soutien-gorge à armatures.

    Tire-lait électrique simple/double Philips Avent

    • Compatible avec la plupart des soutiens-gorge d'allaitement classiques.
    • Compatible avec la plupart des soutiens-gorge d'expression dotés de larges fentes adaptées à l'entonnoir du tire-lait (le corps du tire-lait ne pouvant pas être fixé à travers le soutien-gorge).
    • Nous vous déconseillons d'utiliser un soutien-gorge d'expression doté de trous circulaires à la place des fentes.

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