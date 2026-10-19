ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Comment se couper les cheveux avec une tondeuse Philips ?

Les tondeuses à cheveux Philips sont idéales pour couper vos propres cheveux, ainsi que ceux d'un ami ou d'un membre de votre famille. Dans cet article, nous vous expliquons comment procéder, avec quelques conseils pratiques pour vous guider.

Remarque : certaines tondeuses multistyles Philips incluent des accessoires de coupe pour les cheveux. Les informations de cet article s'appliquent également aux tondeuses multistyles, mais vous devrez peut-être adapter certains conseils en fonction de votre appareil.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : MG7960/28, MG7960/18, MG5910/28. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien