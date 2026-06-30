Comment se couper les cheveux avec une tondeuse Philips ?

1. Fixez le sabot souhaité au manche de la tondeuse. Si les accessoires ne sont pas placés correctement, la tondeuse risque de ne pas fonctionner ou de ne pas donner les résultats souhaités.



2. Sélectionnez la hauteur souhaitée. Pour ce faire, tournez la molette de réglage de la hauteur de coupe ou clipsez le sabot adéquat. Commencez à couper à une hauteur élevée pour vous familiariser avec l'appareil et réduisez progressivement la hauteur de coupe jusqu'à atteindre la taille souhaitée.



3. Allumez l'appareil.



4. Déplacez l'appareil doucement et régulièrement en exerçant une légère pression dans le sens inverse de la pousse des cheveux. Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours bien en contact avec la peau pour obtenir un résultat uniforme.



5. N'exercez pas une pression trop forte sur la peau ou le cuir chevelu avec la tondeuse. Vous risquez de modifier accidentellement les réglages, ce qui peut entraîner une coupe irrégulière.



Utilisez la tondeuse sans sabot pour couper les cheveux au plus près de la peau (environ 0,5 mm) ou pour dessiner les contours de la nuque et des pattes en maintenant l'appareil à un angle de 90 degrés. Déplacez la tondeuse dans le sens inverse de la pousse des cheveux et des poils en effectuant des mouvements bien contrôlés. Pour éliminer les poils rebelles, essayez de déplacer le rasoir dans différentes directions. Faites attention lorsque vous n'utilisez pas de sabot car tous les poils et cheveux seront coupés à la racine.



6. Les poils et cheveux peuvent s'accumuler dans le compartiment et le sabot. Éliminez-les régulièrement en secouant l'appareil entre les passages. Lorsque vous avez terminé, éteignez la tondeuse et nettoyez l'appareil, les sabots et le compartiment. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. .