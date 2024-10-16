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Dois-je retirer le bouchon en caoutchouc de la cuve de mon Airfryer Philips ?

Non, vous n'avez pas besoin de retirer cet élément, car il permet de maintenir le panier de votre Airfryer Philips en place. En cas de perte, vous pouvez commander cette pièce dans la Boutique en ligne Philips ou contacter votre Centre Service local.

Dois-je retirer le bouchon en caoutchouc de la cuve de mon Airfryer Philips ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA330/00, NA341/00, NA331/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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