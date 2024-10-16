  • En raison d’un problème technique, notre boutique en ligne est actuellement indisponible. Entre-temps, veuillez visiter l’un de nos partenaires de vente au détail pour acheter nos produits.

Critères de recherche

Assistance Philips

Dois-je retirer le bouchon en caoutchouc de la cuve de mon Airfryer Philips ?

Mis à jour le 16 octobre 2024
Non, vous n'avez pas besoin de retirer cet élément, car il permet de maintenir le panier de votre Airfryer Philips en place. En cas de perte, vous pouvez commander cette pièce dans la Boutique en ligne Philips ou contacter votre Centre Service local.

Comment insérer le bouchon en caoutchouc s'il s'est détaché :

  1. Insérez le bouchon en caoutchouc depuis la face supérieure de la cuve, en orientant la pointe vers l'orifice.
  2. Tirez la pointe d'une main sous la cuve, tout en poussant de l'autre main, jusqu'à insertion complète de la pointe conique dans l'orifice.
Regardez également la vidéo ci-dessous :
Play Pause

Foire aux questions

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien

Paiements

Nous acceptons les modes de paiement suivants:

Visa - payment method
MasterCard - payment method

Assistance

Soutien aux magasins en ligne
Conditions générales
Suivre votre commande
Contactez-nous
À propos de Philips
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.