Cet article concerne les tire-laits Philips Avent présentés ci-dessous.
Pour assembler votre tire-lait manuel Philips Avent, suivez les étapes indiquées.
Remarque : veillez à nettoyer et désinfecter toutes les pièces du tire-lait en contact avec le lait maternel avant de l'utiliser.
Comment assembler le tire-lait manuel Philips Avent ?
Mis à jour le 7 juillet 2024
Assemblage du tire-lait manuel
- Insérez la valve (blanche) dans le corps du tire-lait par le bas. Enfoncez la valve aussi loin que possible (Figure 1).
- Vissez le corps du tire-lait sur le biberon en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé (Figure 2).
- Insérez la tige dans le diaphragme en silicone. Assurez-vous que la tige est enfoncée jusqu'au bout (Figure 3).
- Placez le diaphragme en silicone dans le corps du tire-lait par le haut. Assurez-vous qu'il tient parfaitement autour du rebord en appuyant dessus avec vos doigts afin d'assurer une étanchéité parfaite (Figure 4).
- Pour fixer la poignée à l'ensemble diaphragme et tige, insérez l'extrémité de la tige dans le trou de la poignée. Abaissez la poignée sur le corps du tire-lait jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Figure 5).
- Placez le coussin sur le corps du tire-lait et veillez à ce que le rebord recouvre le corps du tire-lait. Poussez la partie interne du coussin dans l'entonnoir contre la ligne indiquée par une flèche et assurez-vous que les rebords du coussin sont correctement scellés autour du corps du tire-lait (Figure 6). Pour le tire-lait manuel Essential SCF417 uniquement : appuyez entre les alvéoles pour évacuer l'air coincé à l'intérieur.