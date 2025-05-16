Vous pouvez conserver votre lait maternel au réfrigérateur (à une température inférieure à 4°C) pendant 4 jours maximum, ou au congélateur (à une température inférieure à -18°C) pendant 6 à 12 mois dans un biberon, un pot de conservation ou un sachet de conservation du lait maternel Philips Avent. Pour un stockage à long terme, la surgélation (en dessous de -20°C) est fortement recommandée.

Lorsque vous emportez du lait maternel avec vous, veillez à l'utiliser dans les 4 heures.

Consultez ci-dessous les températures de conservation recommandées ainsi que les points de vente des accessoires de conservation.