Comment modifier le réglage d'intensité de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Modifier l'intensité sur la brosse à dents Philips Sonicare Prestige 9900
Votre brosse à dents est réglée sur l'intensité élevée par défaut. Il s'agit du troisième et du plus grand des trois voyants.
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Le voyant du milieu correspond à l'intensité moyenne.
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Le voyant inférieur correspond à l'intensité faible.
Vous pouvez changer de réglage pendant le cycle de brossage en appuyant sur les voyants d'intensité ou en accédant à l'application Philips Sonicare.
Modifier l'intensité sur la DiamondClean Smart
Modifier l'intensité à l'aide du bouton marche/arrêt
Modifier l'intensité sur la FlexCare Platinum
Modifier l'intensité sur l'application Philips Sonicare (Prestige uniquement)
Vous pouvez également modifier l'intensité de votre brosse à dents Philips Sonicare Prestige dans l'application Philips Sonicare. Voici comment :
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Ouvrez l'application Philips Sonicare.
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Sur l'écran de pré-brossage, appuyez sur le bouton ^ pour développer le menu des réglages de la brosse à dents : Appuyez sur Intensité faible, moyenne ou élevée dans la partie supérieure de l'écran.
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Une coche apparaît sur l'écran de mise à jour. Elle indique que l'intensité a bien été modifiée. Cela sera également indiqué sur le manche.
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Appuyez sur la flèche < pour commencer le brossage avec votre nouvelle intensité.