Comment tailler ma barbe avec mon produit Philips ?
Mis à jour le 27 juin 2025
Pour tailler votre barbe de manière nette, efficace et précise avec votre tondeuse à barbe ou corps Philips, suivez les conseils ci-dessous.
Étape 1 : Taillez entièrement la barbe
Lavez et séchez votre barbe et votre visage. Si votre tondeuse à barbe ou votre tondeuse multistyle est fournie avec différents sabots barbe clipsables, vous pouvez les utiliser pour obtenir la longueur de coupe souhaitée. Les numéros figurant sur les sabots indiquent la longueur des poils restants après la coupe. Il vous suffit de clipser le sabot approprié sur l'appareil et de commencer la coupe. Si votre appareil est équipé d'un sabot ajustable, réglez-le d'abord sur la bonne position.
Si votre produit est fourni avec un sabot de protection de la peau clipsable, celui-ci peut vous aider à protéger votre peau tout en réalisant une taille de près. Le sabot de protection de la peau est conçu pour offrir un style net et confortable tout en protégeant parfaitement la peau. Le sabot repousse la peau, pour une coupe de près tout en douceur.
Lorsque vous utilisez votre tondeuse pour la première fois, vous pouvez commencer par utiliser le sabot avec la hauteur de coupe maximale pour vous familiariser avec le produit.
Allez dans le sens inverse de la pousse du poil pour enlever les épaisseurs excessives. Répétez avec un réglage plus court jusqu'à ce que la longueur vous convienne.
Étape 2 : Définissez votre ligne de cou
Pour une ligne parfaite au niveau du cou, placez un doigt à l'horizontale juste au-dessus de votre pomme d'Adam et rasez une bande verticale sous de cette ligne. Progressez vers l'extérieur, toujours sous la ligne de cou, sur tout un côté ; revenez au milieu, puis procédez de même de l'autre côté. Vous pouvez sauter cette étape si vous souhaitez une barbe de trois jours. Si vous taillez une barbe fournie, son contour au niveau du cou a son importance.
Étape 3 : Après avoir taillé votre barbe, rasez
Rasez les poils taillés situés en dessous de votre nouvelle ligne de cou. Vous pouvez éliminer ces poils à l'aide d'un rasoir manuel, d'une tondeuse sans sabot ou d'un rasoir électrique Philips. Si votre produit est fourni avec un sabot de protection de la peau clipsable, celui-ci peut vous aider à protéger votre peau tout en réalisant une taille de près. Lorsque vous utilisez la tondeuse ou le sabot de protection de la peau, placez le côté plat de l'élément de coupe contre votre peau et effectuez des mouvements dans le sens inverse de la pousse des poils pour les couper au plus près de la peau.
Étape 4 : Choisissez votre ligne de pommettes
Si la ligne naturelle de votre barbe au niveau des pommettes vous convient, ne touchez à rien. Si vous préférez un look plus net et plus structuré, tracez une ligne droite ou légèrement courbe vers le bas de vos pattes. Vous pouvez dessiner votre ligne de pommettes en maintenant le bloc tondeuse perpendiculairement à la peau et en effectuant un mouvement vers le haut ou vers le bas avec une légère pression. Plus la ligne des pommettes sera basse, plus vous donnerez de longueur à votre visage.
Étape 5 : Façonnez votre moustache
Pour ce qui est de la moustache, vous pouvez la tailler à la même longueur que le reste de la barbe ou légèrement plus longue pour la faire ressortir. Pour bien dégager autour des lèvres, fermez la bouche et souriez. Taillez une moustache bien régulière et coupez, sans sabot, une ligne d'environ 1 mm autour des lèvres (facultatif).