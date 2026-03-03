Critères de recherche

    Assistance Philips

    Pourquoi mon produit met-il plus de temps à charger que prévu ?

    Mis à jour le 03 March 2026
    Le temps de charge de votre produit est estimé sur la base d'une charge avec un adaptateur USB 5 V et 1 A ou plus. La plupart des adaptateurs USB fournissent une alimentation suffisante pour charger le produit dans le délai spécifié. Si vous utilisez un adaptateur dont la puissance nominale est inférieure, la charge peut prendre plus de temps.

    Pour obtenir le temps de charge indiqué, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur USB 5 V 1 A.

    Vous n'en avez pas ? Vous pouvez vous procurer un adaptateur Philips adapté (par exemple, l'adaptateur USB HQ87 IPX4) via www.philips.com/support.

