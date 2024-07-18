Critères de recherche

0

Panier d’achat

Il n’y a présentement aucun article dans votre panier d’achat.

    Assistance Philips

    Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?

    Mis à jour le 18 juillet 2024

    Au cours du processus de fabrication, Philips ajoute une goutte de graisse blanche à la tige métallique rotative située sous l'élément de coupe de nombreuses tondeuses à cheveux, tondeuses multistyle et tondeuses à barbe.

    Cette graisse est destinée à maintenir la tige lubrifiée pendant toute la durée de vie du produit.

    Remarque :

    • Pour garantir des performances optimales du produit, ne retirez pas cette graisse.
    • Il n'est pas nécessaire d'ajouter un autre lubrifiant sur la tige.
    • La graisse peut supporter un nettoyage classique du produit.

    Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : BT3617/15 , BT7665/15 , BT5785/30 , BT5775/15 , BT3660/15 , MG7963/28 , BT3232/15 , MG7960/28 , MG7960/18 , MG9560/28 , MG5910/28 , BT5511/15 , BT3222/14 , HC7650/14 , HC5612/15 , BT5515/15 , BT5502/15 , BT5511/49 , BT7500/15 , MG7770/28 , BT3206/16 , HC3520/15 , BT1217/70 , BT3210/41 , BT1211/70 , BT3216/16 , HC3505/15 , MG5750/28 , HC1091/15 , MG7790/18 , MG7790/28 , MG7770/18 , MG5750/18 , HC1091/70 , MG5750/49 , MG3750/10 , QG3398/39 , BT7201/15 , QG3396/16 , BT5205/16 , BT5200/16 , QG3393/15 , HC3418/15 , HC7450/80 , HC3410/15 , HC5440/80 , QC5115/15 , QC5130/15 , QG3374/16 , QG3364/16 , QG3384/16 , BT9295/32 , BT5275/32 , QG3330/16 , QG3360/16 , QG3371/16 , QG3380/16 , QC5570/15 , QG3340/16 , QC5340/15 , QC5380/15 , QG3270/32 , QG3250/32 , QG3280/32 , QC5339/15 , QC5340/80 , QC5345/15 , QC5350/80 , QC5550/15 , QC5530/15 , QC5330/15 , QC5770/80 , QC5770/44 , QC5120/15 , QC5135/15 , QC5050/40 , QC5055/40 , QC5055/00 , QC5170/60 , QC5055/60 , QG3150/30 , QC5045/00 , QC5055/80 , QC5170/02 , QG3190/00 , QC5170/00 , QC5015/30 , QC5070/80 , QC5070/00 , QC5099/00 , QC5050/01 , QC5090/00 , QG3060/60 , QG3080/60 , QC5050/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Communiquer avec Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Communiquer avec Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Vous recherchez autre chose?

    Découvrez toutes les options du soutien Philips

    Page d’accueil du soutien

    Paiements

    Nous acceptons les modes de paiement suivants:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Assistance

    Soutien aux magasins en ligne
    Conditions générales
    Suivre votre commande
    Contactez-nous
    À propos de Philips
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.