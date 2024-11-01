Si vous chargez votre produit Philips dans un environnement humide (par exemple, une salle de bains), utilisez toujours un adaptateur IPX4 pour le recharger en sécurité. IPX4 indique que l'adaptateur résiste aux éclaboussures.



Quel que soit l'adaptateur choisi, assurez-vous qu'il répond aux exigences ci-dessous (ces informations sont généralement imprimées sur l'adaptateur lui-même).



Tension d'entrée : 100-240 V

Tension de sortie : 5 V

Sortie : 1 A ou plus

Étanchéité à l'eau : IPX4* pour les environnements humides.

Marque d'homologation : marque d'homologation/certification pertinente pour votre pays (CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, etc.)



Important : l'utilisation d'un adaptateur non homologué peut entraîner des risques ou des blessures graves. Débranchez toujours le produit de l'adaptateur avant de le nettoyer à l'eau.

*Conseil : le X de IPX4 est un espace réservé, et un autre chiffre peut le remplacer (par exemple IP24 ou IP44) dans la description d'un adaptateur. Tant que le deuxième chiffre après « IP » est « 4 », l'adaptateur est classé comme résistant aux éclaboussures.