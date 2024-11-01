Pourquoi l'autonomie de mon unité parents est-elle courte ?

L'autonomie de l'unité parents de votre écoute-bébé peut varier en fonction des réglages et du mode d'utilisation choisis. Vous trouverez ci-dessous des moyens d'optimiser l'autonomie de l'unité parents.

Utilisez le mode Éco Lorsque l'affichage vidéo est allumé en continu, l'unité parents consomme beaucoup d'énergie. Pour augmenter l'autonomie, activez le mode Éco de l'unité parents.



En mode Éco, l'écran et le son de l'unité parents s'éteignent lorsqu'aucun son n'est détecté pendant 20 secondes. Le voyant Éco s'allume en vert pour indiquer que le mode Éco est activé. En mode Éco, l'écran et les transmissions sonores s'éteignent totalement pour économiser la batterie. Lorsque l'unité bébé détecte un son, l'écran et le son de l'unité parents s'allument immédiatement. Les sons sont transmis à l'unité parents et les voyants de niveau sonore deviennent verts. Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.



Remarque : le niveau sonore minimum pour activer le son et l'affichage est défini par le réglage de la sensibilité.



Pour activer le mode Éco, appuyez sur le bouton mode situé sur le côté de l'unité parents.

Réglez la luminosité de l'écran Si la luminosité est élevée, l'unité parents consomme plus d'énergie.

Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande.

Réglez le volume de l'unité parents Si le volume est élevé, l'unité parents consomme plus d'énergie.



Pour régler le volume de l'unité parents, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande.



Remarque : lorsque la barre de volume est à son minimum, le volume est coupé. L'unité parents affiche une icône de sourdine dans la barre d'état et vous ne recevez que des alertes et la vidéo de l'unité parents.

Réglez le niveau de sensibilité Si la sensibilité est élevée, l'unité parents consomme plus d'énergie.

Le niveau de sensibilité de l'unité bébé définit ce que vous entendez dans l'unité parents. Lorsque le niveau est élevé, vous entendez de nombreux sons, y compris de légers bruits de fond. Lorsque le niveau de sensibilité est bas, seuls les sons plus forts sont audibles.



Pour régler la sensibilité, appuyez sur la partie droite du bouton de commande pour accéder aux niveaux de sensibilité. Appuyez ensuite sur la partie supérieure ou inférieure du bouton de commande pour sélectionner le niveau de sensibilité souhaité.

Remarques sur la batterie rechargeable Utilisez l'adaptateur d'origine pour charger la batterie et préserver son état.

La batterie se décharge lentement et progressivement, même lorsque l'unité parents est éteinte.

Pour économiser la batterie, éteignez l'unité parents lorsque vous ne l'utilisez pas.

Nous vous conseillons de laisser l'unité parents branchée sur le secteur pendant la nuit. Si la batterie se décharge pendant la nuit, l'unité parents émet un signal sonore, ce qui peut vous réveiller.

Comme pour tout autre appareil électronique rechargeable, l'autonomie diminue après une longue période d'utilisation.