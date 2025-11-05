Merci de votre soutien à Philips Sonicare !

Nous vous remercions de votre patience et espérons avoir répondu à vos attentes. Afin de remédier à la situation, nous vous avons envoyé une toute nouvelle brosse à dents Philips Sonicare pour remplacer votre modèle cassé. Pour bénéficier d'une assistance spécifique à votre modèle, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous.

Nous sommes ravis de vous compter parmi les membres de la famille Philips Sonicare !