Premiers pas avec votre brosse à dents de rechange
Mis à jour le 5 novembre 2025
Merci de votre soutien à Philips Sonicare !
Nous vous remercions de votre patience et espérons avoir répondu à vos attentes. Afin de remédier à la situation, nous vous avons envoyé une toute nouvelle brosse à dents Philips Sonicare pour remplacer votre modèle cassé. Pour bénéficier d'une assistance spécifique à votre modèle, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous.
Nous sommes ravis de vous compter parmi les membres de la famille Philips Sonicare !
Premiers pas avec votre nouvelle brosse à dents Philips Sonicare
Pour obtenir de l'aide au sujet de votre nouvelle brosse à dents (notamment l'enregistrement et la garantie) et accéder à des vidéos d'assistance, des manuels d'instructions, des FAQ et aux accessoires, veuillez suivre les étapes ci-dessous :