Critères de recherche

0

Panier d’achat

Il n’y a présentement aucun article dans votre panier d’achat.

    Assistance Philips

    Premiers pas avec votre brosse à dents de rechange

    Mis à jour le 5 novembre 2025

    Merci de votre soutien à Philips Sonicare !

    Nous vous remercions de votre patience et espérons avoir répondu à vos attentes. Afin de remédier à la situation, nous vous avons envoyé une toute nouvelle brosse à dents Philips Sonicare pour remplacer votre modèle cassé. Pour bénéficier d'une assistance spécifique à votre modèle, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous.

    Nous sommes ravis de vous compter parmi les membres de la famille Philips Sonicare !

    Premiers pas avec votre nouvelle brosse à dents Philips Sonicare

    Pour obtenir de l'aide au sujet de votre nouvelle brosse à dents (notamment l'enregistrement et la garantie) et accéder à des vidéos d'assistance, des manuels d'instructions, des FAQ et aux accessoires, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

    1. Rendez-vous sur la page d'assistance Philips :  http://www.philips.com/support
    2. Saisissez la référence de votre produit (située sous votre brosse à dents). Elle commence par « HX », par exemple : HX991M.

    3. Lorsque votre brosse à dents est surlignée en bleu, cliquez sur « Sélectionner » (Select) pour ouvrir la page d'assistance correspondante.

     

    Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : HX7420/07 , HX7427/01 , HX7427/02 .

    Foire aux questions

    Vous recherchez autre chose?

    Découvrez toutes les options du soutien Philips

    Page d’accueil du soutien

    Paiements

    Nous acceptons les modes de paiement suivants:

    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Assistance

    Soutien aux magasins en ligne
    Conditions générales
    Suivre votre commande
    Contactez-nous
    À propos de Philips
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.