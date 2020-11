Philips Sonicare AirFloss Pro

Philips Sonicare AirFloss



Il existe un moyen plus simple de nettoyer les espaces interdentaires avec Philips Sonicare AirFloss. Contrairement au fil dentaire classique, Philips Sonicare AirFloss vous permet de nettoyer les espaces interdentaires sans utiliser vos bras. C'est le raccourci vers la santé buccodentaire sans compromis de qualité. Il vous suffit de le remplir d'eau ou de bain de bouche, de diriger la buse vers votre rebord gingival et d'éliminer la plaque en seulement 30 secondes. Pour des gencives plus saines.