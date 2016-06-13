Garantie de 2 ans
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24PHT4101S/67
Téléviseur DEL mince
Le bon téléviseur pour chaque foyer. Le téléviseur DEL mince série 4000 de Philips avec le moteur d'image Digital Crystal Clear, le syntoniseur numérique intégré, et la connectivité HDMI vous offre la meilleure expérience de visionnement, et une grande commodité.
60 cm (24 po)
Téléviseur DEL
DVB-T/T2
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Nos concepteurs ont combiné un pied très mince et un plateau de base en angle avec un fini métallique brossé et poli pour créer une conception novatrice qui convient à n'importe quel intérieur moderne.
Notation globale