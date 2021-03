L'indice de la qualité d'image améliore chaque élément de visionnement

L'indice de la qualité d'image associe la technologie d'écran à des moteurs de traitement vidéo avancés pour améliorer les éléments de perception, y compris la netteté, le mouvement, le contraste et la couleur. Quelle que soit la source, les images dont vous bénéficierez seront toujours d'une précision saisissante; d'une profondeur et d'un niveau de détails impressionnants; de noirs les plus noirs; de blancs les plus blancs; de couleurs naturelles les plus vives; et de tons de la peau naturels et réalistes.