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4000 seriesÉcran HD

24PHT4101S/67

Téléviseur DEL mince

Le bon téléviseur pour chaque foyer. Le téléviseur DEL mince série 4000 de Philips avec le moteur d'image Digital Crystal Clear, le syntoniseur numérique intégré, et la connectivité HDMI vous offre la meilleure expérience de visionnement, et une grande commodité.

Voir tous les avantages

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur DEL mince

  • 60 cm (24 po)

  • Téléviseur DEL

  • DVB-T/T2

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Support central avec détails en métal et chrome véritables

Nos concepteurs ont combiné un pied très mince et un plateau de base en angle avec un fini métallique brossé et poli pour créer une conception novatrice qui convient à n'importe quel intérieur moderne.

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