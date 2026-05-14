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BaristinaMachine espresso

BAR302/20

1
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Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?
Versez vos grains préférés, faites glisser la poignée et savourez un espresso incroyable. Baristina moud automatiquement les grains pour un arôme ultra frais. Tasse parfaitement dans le porte-filtre. Et prépare votre café avec une pression professionnelle. C'est aussi simple que cela
Voir tous les avantages

Alors, découvrez la Baristina.

Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

  • Les grains fraîchement moulus vous offrent le meilleur arôme et goût de café.

  • Il suffit de faire glisser la poignée. Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre café.

  • Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout - Vous êtes prêt !

  • Mouture idéale. Pression précise. Dosage exact. Voilà comment se prépare un véritable espresso.

  • La pompe de 16 bars libère toute la saveur de vos grains pour votre espresso.

Les grains frais sont les meilleurs.

Les grains frais sont les meilleurs.

Les grains fraîchement moulus vous offrent le meilleur arôme et goût de café. Moudre les grains juste avant la préparation transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est la différence entre un café ordinaire et un excellent café.

Swipez, préparez, dégustez.

Swipez, préparez, dégustez.

Il suffit d'actionner la poignée. Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre café. Aucune compétence de barista n'est nécessaire. Tout est pris en charge, vous n'avez qu'à vous détendre et savourer votre espresso ou lungo.

Facile à nettoyer. Sans effort.

Facile à nettoyer. Sans effort.

Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout. Baristina rend le nettoyage rapide et intuitif. Pas d'étapes compliquées – elle est conçue pour la simplicité et la facilité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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14/05/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

n'acheter pas ce produit !

Ma cafetière acheté sur Amazon n'a fonctionné que 6 mois. Impossible de retrouver ma facture sur le site. La cafetière n'a pas de service après-vente, ni de magasin à Montréal qui gère ce genre de machine à café...Très déçu de ce produit. Je le déconseille fortement, surtout si c'est pour l'avoir aussi peu de temps avec le prix investi

Cet avis a été rédigé pour Baristina BAR302/20 Machine espresso

Date of Use 2025-10-15

Cet avis a été rédigé pour Baristina BAR302/20 Machine espresso

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Avis de non-responsabilité

  1. Classe énergétique A+ selon les normes d'efficacité énergétique suisses.

  2. Sauf pièces en contact avec l'eau et le café.