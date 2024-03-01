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  • Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ? Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ? Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

    Baristina Machine espresso

    BAR302/20

    Note globale / 5
    • Critiques Critiques

    Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

    Versez vos grains préférés, faites glisser la poignée et savourez un espresso incroyable. Baristina moud automatiquement les grains pour un arôme ultra frais. Tasse parfaitement dans le porte-filtre. Et prépare votre café avec une pression professionnelle. C'est aussi simple que cela

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    Baristina Machine espresso

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    Baristina
    - {discount-value}

    Baristina

    Machine espresso

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    Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

    Alors, découvrez la Baristina.

    • Les grains fraîchement moulus vous offrent le meilleur arôme et goût de café.
    • Il suffit de faire glisser la poignée. Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre café.
    • Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout - Vous êtes prêt !
    • Mouture idéale. Pression précise. Dosage exact. Voilà comment se prépare un véritable espresso.
    • La pompe de 16 bars libère toute la saveur de vos grains pour votre espresso.
    Vive la fraîcheur !

    Vive la fraîcheur !

    Les grains fraîchement moulus procurent au café ses arômes les plus riches. Moudre les grains juste avant l'extraction transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est la différence entre un café ordinaire et un excellent café.

    Swipez. Savourez.

    Swipez. Savourez.

    Swipez simplement la poignée. Baristina moud, tasse et extrait automatiquement votre café. Pas besoin de compétences de barista. La machine s'occupe de tout, vous n'avez plus qu'à vous détendre et savourer votre expresso ou votre lungo.

    Facile à nettoyer. Pas de contrainte.

    Facile à nettoyer. Pas de contrainte.

    Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout. Baristina rend le nettoyage rapide et intuitif. Pas d'étapes compliquées – elle est pensée pour être ultra simple d'utilisation.

    Votre mini barista à la maison

    Votre mini barista à la maison

    Fini les approximations, les ajustements et le café gaspillé. Baristina moud à la taille idéale, dose et tasse avec précision – tout ce qui fait qu'un véritable expresso a le goût qu'il devrait avoir. C'est vraiment votre petit barista à la maison.

    Un expresso vraiment onctueux

    Un expresso vraiment onctueux

    La pompe à pression de 16 bars libère toute la saveur de vos grains pour votre expresso, créant une crema riche et onctueuse et un goût équilibré que nous adorons tous.

    Votre café, à votre façon

    Votre café, à votre façon

    Que vous ayez envie d'un expresso intense ou d'un lungo onctueux. Faites votre choix, boostez son intensité si vous le souhaitez, et savourez votre délicieux café adapté à vos goûts. Le choix vous appartient, toujours !

    Petite, mais puissante !

    Petite, mais puissante !

    Baristina s'intègre parfaitement sur n'importe quel plan de travail sans sacrifier la performance. Ne vous fiez pas à sa taille. Elle est compacte, mais suffisamment puissante pour offrir un café riche, digne d'un barista, à la maison. L'espace dans la cuisine n'est plus un problème !

    Moins de déchets. Plus de goût. Pas de capsules

    Moins de déchets. Plus de goût. Pas de capsules

    Des grains frais signifient plus de goût. Mais aussi moins de déchets – fini le plastique ou l'aluminium. Éjectez simplement le marc du porte-filtre. Vos grains se transforment directement en mouture, parfaite pour le compost.

    Simple, écologique et propre.

    Simple, écologique et propre.

    Baristina est conçue dans une optique de durabilité. Elle est économe en énergie*, fabriquée avec 50% de plastique recyclé** et livrée dans un emballage 0% plastique.

    Vous entendez ? C'est silencieux !

    Vous entendez ? C'est silencieux !

    Vous pouvez savourer un véritable expresso, préparé simplement et silencieusement.

    Vos grains, votre choix

    Vos grains, votre choix

    Vous pouvez choisir vos grains préférés. Quel que soit le type de grains, Baristina prépare un délicieux café. Elle tire toujours le meilleur des grains. C'est vous qui choisissez.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays de fabrication
      Roumanie
      Pays de conception
      Pays-Bas

    • Faible consommation

      Consommation en mode veille
      S. O.
      Consommation en mode arrêt
      0,2 W
      Consommation en mode veille réseau
      S. O.
      Délai de passage automatique en mode veille
      0 min
      Norme de mesure
      EN 50564:2011

    • Caractéristiques techniques

      Pression de la pompe
      16 bars
      Matériau du broyeur
      Céramique
      Niveau sonore
      72 dB
      Tension
      220-240 V
      Fréquence
      50 Hz
      Poids du produit
      5 kg
      Dimensions du produit
      180 mm (largeur), 345 mm (hauteur), 380 mm (profondeur)
      Longueur du cordon
      85 cm

    • Réglages café

      Boissons
      • Espresso
      • Lungo
      Renforcement de l'intensité
      Oui
      Volume de café
      Réglable

    • Caractéristiques générales

      Contenance du bac à grains
      170 grammes
      Capacité du réservoir d'eau
      1,2 l
      Hauteur de tasse maximale
      135 mm
      Temps de préparation d'un expresso
      < 60 secondes
      Pièces compatibles lave-vaisselle
      • Bac d'égouttement
      • Couvercle du bac d'égouttement
      Compatibilité filtre à eau
      Aucun-e
      Arrêt automatique
      Oui
      Accessoires inclus
      Porte-filtre

    • Service

      2 ans de garantie
      Oui

    • Durabilité

      Consommation d'énergie en mode veille
      2,6 Wh
      Consommation d'énergie pendant la préparation
      122,8 Wh
      Matériau de l'emballage
      > 95 % recyclé et 100 % recyclable
      Matériau de la machine
      > 50 % des plastiques utilisés sont recyclés, à l'exclusion des plastiques en contact avec l'eau et le café

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    • ** Sauf pièces en contact avec l'eau et le café.

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