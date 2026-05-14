Garantie de 2 ans
BAR302/20
Les grains fraîchement moulus vous offrent le meilleur arôme et goût de café.
Il suffit de faire glisser la poignée. Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre café.
Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout - Vous êtes prêt !
Mouture idéale. Pression précise. Dosage exact. Voilà comment se prépare un véritable espresso.
La pompe de 16 bars libère toute la saveur de vos grains pour votre espresso.
Les grains fraîchement moulus vous offrent le meilleur arôme et goût de café. Moudre les grains juste avant la préparation transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est la différence entre un café ordinaire et un excellent café.
Il suffit d'actionner la poignée. Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre café. Aucune compétence de barista n'est nécessaire. Tout est pris en charge, vous n'avez qu'à vous détendre et savourer votre espresso ou lungo.
Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout. Baristina rend le nettoyage rapide et intuitif. Pas d'étapes compliquées – elle est conçue pour la simplicité et la facilité.
1.0
sur 5
1
Évaluation
Tbinot
14/05/2026
Canada
Acheteur vérifié
n'acheter pas ce produit !
Ma cafetière acheté sur Amazon n'a fonctionné que 6 mois. Impossible de retrouver ma facture sur le site. La cafetière n'a pas de service après-vente, ni de magasin à Montréal qui gère ce genre de machine à café...Très déçu de ce produit. Je le déconseille fortement, surtout si c'est pour l'avoir aussi peu de temps avec le prix investi
Cet avis a été rédigé pour Baristina BAR302/20 Machine espresso
Date of Use 2025-10-15
Cet avis a été rédigé pour Baristina BAR302/20 Machine espresso
Date of Use 2025-10-15
Classe énergétique A+ selon les normes d'efficacité énergétique suisses.
Sauf pièces en contact avec l'eau et le café.