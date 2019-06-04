Garantie de 2 ans
Plus offert
Pour les jambes, le corps et le visage
5 accessoires
Sans fil et rechargeable
Poignée en forme de S
La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.
La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Récompenses
4.0
sur 5
2
Critiques
100%
recommandent ce produit
Pattou77
04/06/2019
Canada
C’est un excellent produit
J’adore cet épilateur. C’est un excellent produit avec les embouts supplémentaires pour chaque utilisation différente, c’est génial! Ce n’est pas très douloureux et il laisse notre peau tellement douce après chacune des utilisations.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Épilateur 100 % étanche
LyndaT
26/05/2019
Canada
Pas sûr
Je ne l'ai utilisé que 3 fois depuis mon achat, je ne suis pas très poilue. Mais chaque fois que je l'utilise, je me rends compte qu'il reste toujours des poils. Je dois le refaire.
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Épilateur 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Épilateur 100 % étanche