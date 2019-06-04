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  • Attrape fermement les poils, même les plus fins
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Plus offert 

Satinelle AdvancedÉpilateur 100 % étanche

BRE630/00

4
| (2) Critiques | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Attrape fermement les poils, même les plus fins
La poignée en forme de S vous permet de passer facilement l'épilateur sur tout le corps. Sa tête large équipée de disques en céramique épile au plus près de la peau, afin d'attraper les poils les plus fins, pour des résultats rapides et durables. Utilisation sous l'eau ou à sec, avec 5 accessoires pour des soins personnalisés.
Voir tous les avantages

Facile à manier, pour des résultats durables, sans effort

Attrape fermement les poils, même les plus fins

  • Pour les jambes, le corps et le visage

  • 5 accessoires

  • Sans fil et rechargeable

  • Poignée en forme de S

Poignée en forme de S pour plus de maniabilité sur tout le corps

Poignée en forme de S pour plus de maniabilité sur tout le corps

La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.

Tête d'épilation extra-large

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612378

Notation globale

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4.0

sur 5

2

Critiques

100%

recommandent ce produit

4
2
1

04/06/2019

Canada

Canada

C’est un excellent produit

J’adore cet épilateur. C’est un excellent produit avec les embouts supplémentaires pour chaque utilisation différente, c’est génial! Ce n’est pas très douloureux et il laisse notre peau tellement douce après chacune des utilisations.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Épilateur 100 % étanche

26/05/2019

Canada

Canada

Pas sûr

Je ne l'ai utilisé que 3 fois depuis mon achat, je ne suis pas très poilue. Mais chaque fois que je l'utilise, je me rends compte qu'il reste toujours des poils. Je dois le refaire.

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE630/00 Épilateur 100 % étanche

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