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  • Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur.
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Epilator Series 9000Épilateur sans fil 100 % étanche

BRE728/00

Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur.
Votre peau est plus douce que jamais grâce à notre épilateur le plus efficace. Découvrez le premier épilateur au monde avec ProGuide et visibilité à 360° pour des résultats efficaces, tout en douceur. Bien plus qu'un simple épilateur, c'est votre set tout-en-un pour l'épilation et le soin du corps.
Voir tous les avantages

Oubliez votre routine d'épilation pendant 4 semaines maximum.

Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur.

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Pour les jambes, le corps, le maillot et les pieds

  • Bien plus qu'un épilateur

  • 9 accessoires au total

Une peau douce pendant près de 4 semaines

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Oubliez votre routine d'épilation. Plus besoin d'attendre que les poils repoussent : il élimine des poils 3 fois plus courts que la cire.

ProGuide. Moins de douleur, plus de confort cutané*

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Le premier épilateur au monde avec ProGuide et une visibilité à 360° pour une efficacité et une douceur incomparables. ProGuide optimise l'angle d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort. La lumière LED à 360° vous permet de repérer et d'éliminer davantage de poils.

Efficace et rapide. Éclairez, repérez, éliminez.

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Des résultats rapides et efficaces grâce à la technologie Double Action. Attrape même les poils les plus courts avec ses pinces en céramique. Retient et élimine les poils aussi courts que 0,5 mm. Pas besoin d'appuyer. Glisse en toute simplicité. La lumière LED intégrée révèle le moindre poil. Épilez vos deux demi-jambes en moins de 6 minutes.

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  2. avec garantie de 2 ans.