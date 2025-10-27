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    Épilation
    • Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur. Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur. Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur.

      Epilator Series 9000 Épilateur sans fil 100 % étanche

      BRE728/00

      Note globale / 5
      • Critiques Critiques

      Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur.

      Votre peau est plus douce que jamais grâce à notre épilateur le plus efficace. Découvrez le premier épilateur au monde avec ProGuide et visibilité à 360° pour des résultats efficaces, tout en douceur. Bien plus qu'un simple épilateur, c'est votre set tout-en-un pour l'épilation et le soin du corps.

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      Epilator Series 9000 Épilateur sans fil 100 % étanche

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      Epilator Series 9000
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      Epilator Series 9000

      Épilateur sans fil 100 % étanche

      total

      recurring payment

      Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur.

      Oubliez votre routine d'épilation pendant 4 semaines maximum.

      • Utilisable sur peau humide ou sèche
      • Pour les jambes, le corps, le maillot et les pieds
      • Bien plus qu'un épilateur
      • 9 accessoires au total
      Une peau douce pendant près de 4 semaines

      Une peau douce pendant près de 4 semaines

      Oubliez votre routine d'épilation. Plus besoin d'attendre que les poils repoussent : il élimine des poils 3 fois plus courts que la cire.

      ProGuide. Moins de douleur, plus de confort cutané*

      ProGuide. Moins de douleur, plus de confort cutané*

      Le premier épilateur au monde avec ProGuide et une visibilité à 360° pour une efficacité et une douceur incomparables. ProGuide optimise l'angle d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort. La lumière LED à 360° vous permet de repérer et d'éliminer davantage de poils.

      Efficace et rapide. Éclairez, repérez, éliminez.

      Efficace et rapide. Éclairez, repérez, éliminez.

      Des résultats rapides et efficaces grâce à la technologie Double Action. Attrape même les poils les plus courts avec ses pinces en céramique. Retient et élimine les poils aussi courts que 0,5 mm. Pas besoin d'appuyer. Glisse en toute simplicité. La lumière LED intégrée révèle le moindre poil. Épilez vos deux demi-jambes en moins de 6 minutes.

      Bien plus qu'un épilateur : un appareil de soin du corps complet.

      Bien plus qu'un épilateur : un appareil de soin du corps complet.

      Profitez de votre douche et prenez soin de vous à domicile, de l'épilation aux soins complets du corps.

      S'utilise sous la douche

      S'utilise sous la douche

      Douche ou lavabo : épilez-vous sur peau sèche ou humide, à votre convenance. L'eau chaude détend votre peau et rend l'épilation plus confortable. Les motifs antidérapants du manche améliorent la prise en main sous la douche.

      L'exfoliation permet d'obtenir une peau plus douce

      L'exfoliation permet d'obtenir une peau plus douce

      Exfolie délicatement la peau pour la rendre plus douce et éviter les poils incarnés, et demande moins d'effort qu'une exfoliation manuelle seule.

      Des pieds doux en quelques minutes

      Des pieds doux en quelques minutes

      L'embout pédicure rotatif rend vos pieds doux du talon jusqu'aux orteils en seulement 5 minutes.

      Facile. 60 min d'autonomie avec une seule charge. Sans câble.

      Facile. 60 min d'autonomie avec une seule charge. Sans câble.

      Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes en une seule charge. Sans interruption. Aucun cordon d'alimentation n'entrave vos mouvements : atteignez facilement même les zones les plus difficiles d'accès. Le nouveau design est doté d'une finition mate et de motifs antidérapants pour une meilleure prise en main sous la douche.

      Un achat unique pour des années d'utilisation**

      Un achat unique pour des années d'utilisation**

      Un achat unique qui dure des années.

      Rasage en douceur des zones sensibles.

      Complétez votre routine d'épilation des zones sensibles avec une tête de rasage et un sabot de coupe supplémentaires. Évitez les coupures et les irritations.

      La confiance commence ici : taillez et stylisez comme vous le souhaitez

      Taillez et stylisez en toute confiance : personnalisez votre routine bikini grâce à la tête de tondeuse et au sabot inclus.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Brosse exfoliante pour le corps
        Oui
        Trousse
        Oui
        Tête de tondeuse bikini
        Oui
        Sabot de coupe pour bikini
        Oui
        Sabot de coupe
        Oui
        Tête d'épilation
        Oui
        ProGuide
        Oui
        Embout pédicure
        Oui
        Tête de rasage
        Oui

      • Alimentation

        Charge
        3 heures
        Type de batterie
        Li-ion
        Charge rapide
        Oui
        Autonomie de la batterie
        60 minutes

      • Spécificités techniques

        Tension
        5 V / 1,5 A
        Nombre de points d'accroche
        32
        Câble USB-A
        Oui
        Actions d'épilation vitesse 1
        64 000 actions d'épilation par minute
        Actions d'épilation vitesse 2
        70 400 actions d'épilation par minute
        Adaptateur secteur
        Non

      • Caractéristiques

        Réglages de vitesse
        2

      • Facile d'utilisation

        Sans fil
        Oui
        Utilisable sur peau humide ou sèche
        Oui
        Voyant
        Oui

      Badge-D2C

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