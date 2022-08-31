Critères de recherche
Panier d’achat
Il n’y a présentement aucun article dans votre panier d’achat.
BRL136/00
Un rasage en douceur pour une peau lisse
Profitez d'un rasage en douceur sur tout votre corps. Pratique et facile à utiliser, le rasoir féminin Philips série 6000 est adapté aux zones sensibles et offre une peau lisse sans effort tout en prenant soin de votre peau délicate.Voir tous les avantages
Si vous pouvez bénéficier d'un apaisement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez le réclamer sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier de magasinage.
Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide
total
recurring payment
Le rasoir féminin Philips série 6000 est conçu pour un toucher doux et confortable sur la peau des différentes zones du corps*. 80 % de nos consommatrices confirment l’absence de brûlures et de rougeurs**. Obtenez une peau parfaitement lisse, tout en la respectant.
Les bords arrondies à l’avant et à l’arrière de la grille de rasage permettent au rasoir de glisser en douceur sur votre peau. 78 % des femmes affirment que les bords arrondis de la tondeuse permettent d’éviter les griffures***
La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau pour un rasage uniforme
Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur peau sèche ou humide.
Grâce à sa batterie rechargeable, le rasoir féminin Philips série 6000 offre jusqu'à 40 minutes d'utilisation sans fil
La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps
Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d’adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d’un adaptateur, contactez-nous via le Service Consommateurs à l’adresse : www.philips.com/support
L’embout tenseur tend la peau pendant le rasage pour une expérience plus douce.
L’accessoire de glisse optimale recouvre l’arrière de la tête de rasage, pour plus de sécurité au niveau des courbes. Il glisse sur la peau, pour un rasage confortable.
L’utilisation du gant exfoliant permet d’éviter l’apparition de poils incarnés entre deux rasages
Accessoires
Alimentation
Spécificités techniques
Facile d'utilisation
Performances
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.