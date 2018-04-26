Garantie de 2 ans
Plus offert
BRL170/00
Rasoir double grille
Système de rasage avancé
Charge en 1 h + charge rapide
5 accessoires
Les lames flexibles incurvées sont 75 % plus efficaces que les lames traditionnelles du Ladyshave.* Protégées par la grille, elles épousent vos courbes, pour un rasage au plus près.
La tête flexions multiples avec grilles flottantes et support flexible glisse sur votre peau, assurant un contact optimal. La double grille de rasage permet d'attraper le plus de poils possible.
Les coussinets conforts situés des deux côtés de la tête de rasage caressent votre peau, pour une sensation de douceur, notamment au niveau des courbes.
Récompenses
1.8
sur 5
5
Critiques
Lucibel
26/04/2018
Canada
J'ai adoré son utilisation et surtout le fait qu'il soit utilisable sous la douche.
J'ai vraiment fait un bonne achat étant donné les nomreux produits offerts
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Fioretti
06/07/2018
Canada
Je ne recommande pas du tout. Inefficace. Gaspillage d'argent.
Ne rase pas bien. Il faut repasser plusieurs fois à répétitions pour parvenir à enlever 3-4 poils. C'est ridicule le prix que j'ai payé pour ça (environ 150$ il y a 1-2 an) avec la qualité médiocre de l'appareil. Le rasoir de ma mère à 30$ fait un meilleur travail. Hyper déçue. J'ai jeté mon argent par les fenêtres. N'achetez pas cet appareil, c'est du gaspillage d'argent.
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche
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Denise01
11/01/2018
Canada
Insatisfaite!
Même en ayant respecté les conseils d’usage, il m’a fallu retourner ce rasoir suite à des blessures aux aisselles et la coupe bikini! Le rasage terminé, il laisse une petite repousse impossible à éliminer! Même en repassant 2-3 fois, impossible d’obtenir un rasage parfait! Je suis demeurée très déçue de ce rasoir! Je l’ai retourné à la cie directement et fut remboursée 5 mois plus tard! Délai très long!
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche
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