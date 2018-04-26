ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

Toutes les séries

  • Un rasage de près impeccable
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable
  • Un rasage de près impeccable

Plus offert 

SatinShave PrestigeRasoir électrique 100 % étanche

BRL170/00

1.8
| (5) Critiques

1 récompense

Un rasage de près impeccable
Un rasage de près impeccable et confortable pour les jambes et le corps. Notre système de rasage le plus avancé vous donne les jambes lisses sans irritations. Le SatinShave Prestige permet un rasage si confortable et si efficace qu'une utilisation quotidienne en devient agréable.
Voir tous les avantages

avec notre système le plus avancé

Un rasage de près impeccable

  • Rasoir double grille

  • Système de rasage avancé

  • Charge en 1 h + charge rapide

  • 5 accessoires

Notre système le plus avancé pour un rasage de près

Notre système le plus avancé pour un rasage de près

Les lames flexibles incurvées sont 75 % plus efficaces que les lames traditionnelles du Ladyshave.* Protégées par la grille, elles épousent vos courbes, pour un rasage au plus près.

Tête flexions multiples avec double grille pour attraper le plus de poils possible

Tête flexions multiples avec double grille pour attraper le plus de poils possible

La tête flexions multiples avec grilles flottantes et support flexible glisse sur votre peau, assurant un contact optimal. La double grille de rasage permet d'attraper le plus de poils possible.

Coussinets conforts pour une sensation de douceur

Coussinets conforts pour une sensation de douceur

Les coussinets conforts situés des deux côtés de la tête de rasage caressent votre peau, pour une sensation de douceur, notamment au niveau des courbes.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image AWARD-612378

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.8

sur 5

5

Critiques

4
3
2

26/04/2018

Canada

Canada

J'ai adoré son utilisation et surtout le fait qu'il soit utilisable sous la douche.

J'ai vraiment fait un bonne achat étant donné les nomreux produits offerts

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche

06/07/2018

Canada

Canada

Je ne recommande pas du tout. Inefficace. Gaspillage d'argent.

Ne rase pas bien. Il faut repasser plusieurs fois à répétitions pour parvenir à enlever 3-4 poils. C'est ridicule le prix que j'ai payé pour ça (environ 150$ il y a 1-2 an) avec la qualité médiocre de l'appareil. Le rasoir de ma mère à 30$ fait un meilleur travail. Hyper déçue. J'ai jeté mon argent par les fenêtres. N'achetez pas cet appareil, c'est du gaspillage d'argent.

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche

11/01/2018

Canada

Canada

Insatisfaite!

Même en ayant respecté les conseils d’usage, il m’a fallu retourner ce rasoir suite à des blessures aux aisselles et la coupe bikini! Le rasage terminé, il laisse une petite repousse impossible à éliminer! Même en repassant 2-3 fois, impossible d’obtenir un rasage parfait! Je suis demeurée très déçue de ce rasoir! Je l’ai retourné à la cie directement et fut remboursée 5 mois plus tard! Délai très long!

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés