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  • Une coupe régulière en un seul passage
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Plus offert 

Beardtrimmer series 5000Tondeuse à barbe

BT5502/15

4.3
| (3) Critiques

1 récompense

Une coupe régulière en un seul passage
La coupe précise et régulière que vous recherchez pour votre barbe de 3 jours, votre barbe courte ou votre barbe longue. Notre guide de coupe PRO dynamique innovant soulève les poils jusqu'au niveau des lames doublement affûtées, pour une coupe régulière en un seul passage.
Voir tous les avantages

2 fois plus de précision grâce au guide de coupe PRO dynamique

Une coupe régulière en un seul passage

  • Pas de 0,2 mm

  • Lames auto-affûtées en métal

  • Jusqu'à 90 min d'auto. / 1 h de charge

  • Guide de coupe PRO dynamique

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 40 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et 10 mm et séparées par des pas de 0,2 mm.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Award image AWARD-3620246

Notation globale

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4.3

sur 5

3

Critiques

4
2
1

11/09/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Facile a utiliser, garde sa charge longtemps.

Très satisfait du produit. Beaucoup d’ajustements.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

10/06/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très bien

Va très bien. Bonne batterie. Plusieurs choix de coupe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

28/01/2020

Canada

Canada

Bonne tondeuse mais pas pour les barbes longues

Parce que le grand peigne est trop long et rend la tonte de la moustache très difficile.

Avantages

Facile à manier. Socle utile. Efficace pour les barbes courtes (plus courtes que 10mm)

Inconvénients

Le peigne pour les longues barbes est trop long donc très difficile de se tondre la moustache.

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

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