Garantie de 2 ans
Plus offert
BT5502/15
Pas de 0,2 mm
Lames auto-affûtées en métal
Jusqu'à 90 min d'auto. / 1 h de charge
Guide de coupe PRO dynamique
Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.
Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.
Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 40 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et 10 mm et séparées par des pas de 0,2 mm.
Récompenses
4.3
sur 5
3
Critiques
Danpaq
11/09/2023
Canada
Acheteur vérifié
Facile a utiliser, garde sa charge longtemps.
Très satisfait du produit. Beaucoup d’ajustements.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours
Master8
10/06/2022
Canada
Acheteur vérifié
Très bien
Va très bien. Bonne batterie. Plusieurs choix de coupe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Cricriparadis
28/01/2020
Canada
Bonne tondeuse mais pas pour les barbes longues
Parce que le grand peigne est trop long et rend la tonte de la moustache très difficile.
Avantages
Facile à manier. Socle utile. Efficace pour les barbes courtes (plus courtes que 10mm)
Inconvénients
Le peigne pour les longues barbes est trop long donc très difficile de se tondre la moustache.
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Par rapport aux précédents modèles Philips