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Plus offert 

Beardtrimmer series 7000Tondeuse barbe avec système d'aspiration

BT7500/15

3.7
| (3) Critiques
Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
Taillez votre barbe, votre moustache et vos pattes en toute propreté. La nouvelle tondeuse à système d'aspiration Philips est équipée d'un système haute performance amélioré produisant un flux d'air 50 % plus puissant*. Il aspire efficacement les poils coupés, pour vous éviter la corvée de nettoyage.
Voir tous les avantages

Le n°1 de Philips pour une taille en toute propreté

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté

  • Pas de 0,5 mm

  • Lames auto-affûtées en métal

  • Jusqu'à 75 min d'auto. / 1 h de charge

  • Système d'aspiration haute performance

Avec flux d'air amélioré pour éviter la corvée de nettoyage

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Le système d'aspiration haute performance de la tondeuse à barbe Philips 7000 bénéficie d'un flux d'air amélioré 50 % plus puissant* pour capturer jusqu'à 95 % des poils coupés** et vous éviter la corvée de nettoyage.

Taille uniformément et attrape les poils couchés

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Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 5

3

Critiques

4
3
2

25/05/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Extraordinaire il ramasse le poil

Coupe de très près facile à nettoyer prend peu de place de rangement

Avantages

Se trimer proprement

Inconvénients

Pas encore trouver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

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27/05/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellente tondeuse!

Je suis très satisfait de cette tondeuse. Très pratique pour raser la barbe avec un effet barbe de 3 jours. Le fait qu'elle aspire les poils est un bon atout. J'avais acheté un produit similaire mais les embouts se sont cassé, sur cette tondeuse, les embouts semblent plus resistants!

Avantages

Qualité et aspire les poils

Inconvénients

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

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15/03/2024

Canada

Canada

CHEAP

Mal conçu. Plastique fragile. Petites pièces qui retiennent la lame ont brisées après 6 mois. Bizarre car j'avais un ancien modèle du même type qui fonctionnait bien mieux et qui était bien plus solide et plus doux lors de l'utilisation !!!

Avantages

aspiration

Inconvénients

tout le reste

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

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