Garantie de 2 ans
Plus offert
BT7500/15
Pas de 0,5 mm
Lames auto-affûtées en métal
Jusqu'à 75 min d'auto. / 1 h de charge
Système d'aspiration haute performance
Le système d'aspiration haute performance de la tondeuse à barbe Philips 7000 bénéficie d'un flux d'air amélioré 50 % plus puissant* pour capturer jusqu'à 95 % des poils coupés** et vous éviter la corvée de nettoyage.
Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.
Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.
3.7
sur 5
3
Critiques
Ti rouge
25/05/2022
Canada
Acheteur vérifié
Extraordinaire il ramasse le poil
Coupe de très près facile à nettoyer prend peu de place de rangement
Avantages
Se trimer proprement
Inconvénients
Pas encore trouver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Hugo33
27/05/2021
Canada
Acheteur vérifié
Excellente tondeuse!
Je suis très satisfait de cette tondeuse. Très pratique pour raser la barbe avec un effet barbe de 3 jours. Le fait qu'elle aspire les poils est un bon atout. J'avais acheté un produit similaire mais les embouts se sont cassé, sur cette tondeuse, les embouts semblent plus resistants!
Avantages
Qualité et aspire les poils
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
COBRA10
15/03/2024
Canada
CHEAP
Mal conçu. Plastique fragile. Petites pièces qui retiennent la lame ont brisées après 6 mois. Bizarre car j'avais un ancien modèle du même type qui fonctionnait bien mieux et qui était bien plus solide et plus doux lors de l'utilisation !!!
Avantages
aspiration
Inconvénients
tout le reste
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
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Par rapport aux précédents modèles Philips
Testé en laboratoire