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Étui rigide

DLN1774/10

Étui ultra-fin

Cet étui rigide tout en finesse associe résistance et légèreté pour protéger durablement votre iPad et faciliter son transport lors de vos déplacements. Le plastique rigide protège l'arrière et les bords de l'appareil, tout en laissant les commandes parfaitement accessibles.

Voir tous les avantages

pour une protection discrète

Étui ultra-fin

  • pour iPad 2

Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation

Les ouvertures de l'étui vous permettent d'accéder facilement à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation ; vous pouvez donc utiliser votre appareil tout en le laissant dans son étui pour plus de protection.

Étui en polycarbonate transparente

Cet étui rigide en polycarbonate offre une protection robuste et transparente à votre appareil.

Votre appareil protégé d'un simple geste

Cet étui est conçu sur mesure à partir de matériaux résistants pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Facile et rapide à mettre, il offre une protection supplémentaire à votre appareil.

Spécificités Techniques

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