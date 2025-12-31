Garantie de 2 ans
Plus offert
FC8022/04
4 sacs
Norme universelle
Filtration anti-allergie
Le sac Philips S-bag® d'origine est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.
Le sac S-bag® anti-allergie offre une filtration élevée piégeant le pollen, les particules de poussière, les acariens, ainsi que les allergènes dus aux acariens et aux chats mesurant jusqu'à 1 micron. Ce niveau de filtration contribue à réduire de manière significative l'exposition aux allergènes, pour le bien-être des personnes souffrant d'allergie et d'asthme.
Le sac S-bag® anti-allergie est fabriqué avec un matériau synthétique très résistant produit en Suède.
Notation globale