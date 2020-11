Sans doute le sac à poussière le plus vendu au monde

Le sac s-bag est un sac à poussière jetable original, spécialement conçu pour les aspirateurs cylindriques de Philips et du groupe Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado et AEG-Electrolux). Pour en savoir plus, visitez le site www.s-bag.com. Voir tous les avantages