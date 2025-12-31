Anti-allergie, idéal pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme

Le sac S-bag® anti-allergie offre une filtration élevée piégeant le pollen, les particules de poussière, les acariens, ainsi que les allergènes dus aux acariens et aux chats mesurant jusqu'à 1 micron. Ce niveau de filtration contribue à réduire de manière significative l'exposition aux allergènes, pour le bien-être des personnes souffrant d'allergie et d'asthme.