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  • S-bag® anti-allergie
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S-bagSacs à poussière anti-allergiques

FC8022/04

S-bag® anti-allergie
Le S-bag® est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs avec sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Lorsque vous achetez des sacs de rechange, recherchez le logo S-bag®. L'utilisation d'autres sacs pourrait endommager votre aspirateur.
Voir tous les avantages

Meilleure filtration, idéal pour ceux qui souffrent d'allergies

S-bag® anti-allergie

  • 4 sacs

  • Norme universelle

  • Filtration anti-allergie

Une norme universelle pour un choix facile

Une norme universelle pour un choix facile

Le sac Philips S-bag® d'origine est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.

Anti-allergie, idéal pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme

Anti-allergie, idéal pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme

Le sac S-bag® anti-allergie offre une filtration élevée piégeant le pollen, les particules de poussière, les acariens, ainsi que les allergènes dus aux acariens et aux chats mesurant jusqu'à 1 micron. Ce niveau de filtration contribue à réduire de manière significative l'exposition aux allergènes, pour le bien-être des personnes souffrant d'allergie et d'asthme.

Matériau synthétique très résistant fabriqué en Suède

Matériau synthétique très résistant fabriqué en Suède

Le sac S-bag® anti-allergie est fabriqué avec un matériau synthétique très résistant produit en Suède.

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