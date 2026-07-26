ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

S-bag Sacs à poussière anti-allergiques

Plus offert 

Soutien

S-bagSacs à poussière anti-allergiques

FC8022/04

S-bag Sacs à poussière anti-allergiques

Plus offert 

Accéder à la Boutique

Ouvrez une session ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Le S-bag® est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs avec sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Lorsque vous achetez des sacs de rechange, recherchez le logo S-bag®. L'utilisation d'autres sacs pourrait endommager votre aspirateur.

  • PDF fich.
  • 26 July 2026