Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9904/01
Kit d'accessoires
1 accessoire double niveau
7 moules à muffin en silicone
1 livret de recettes
Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites frire de savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments facilement, rapidement et plus sainement.
Il y a toujours une bonne excuse pour confectionner des muffins, qu'il s'agisse de fêter un anniversaire ou de faire plaisir à sa famille. Ces moules à muffin vous permettent de préparer des gourmandises individuelles pour vos invités.
Livret avec conseils du chef, recettes pour débutants et temps de cuisson à l'Airfryer
Notation globale