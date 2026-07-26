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Préparez vos plats de fête préférés grâce au kit expert fêtes Philips Airfryer, pour une fête saine et réussie. Optimisez la capacité de cuisson de votre Airfryer avec l'accessoire grille double niveau et les moules à muffin.

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  • 26 July 2026

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