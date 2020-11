Accessoire pour préparer toutes vos recettes favorites

Grâce à l’accessoire de cuisson HD9925/00 pour Philips Airfryer, vous pouvez préparer toutes vos recettes favorites. Faites cuire de délicieux gâteaux, pains, gratins, quiches et beaucoup plus, d’une façon simple, rapide et saine! Voir tous les avantages