Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Offre de bienvenue : -10 %*
Cuisine
Toutes les séries
Collection Viva Airfryer
Plus offert
Soutien
HD9925/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Avec cet accessoire de cuisson spécial pour airfyer Philips HD9925/00, réalisez toutes vos recettes préférées. À vous les gâteaux, pains, gratins, quiches et autres, avec une cuisson rapide, facile et saine !
Tout (15)
Pour quelles préparations puis-je utiliser la plaque de cuisson de la friteuse Airfryer de Philips ?
Puis-je poser mon Airfryer Philips sur le plan de travail ?
Compatibilité : accessoires Airfryer Philips/friteuses
Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider