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  • Kit cuisson L
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Accessoire AirfryerKit cuisson L

HD9925/01

Kit cuisson L
Le kit cuisson L est l'accessoire idéal pour rendre votre Airfryer Compact encore plus polyvalent. Préparez de délicieux gratins, lasagnes, currys, soupes, gâteaux, muffins et bien plus encore !
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Accessoires pour maîtriser les recettes au four

Kit cuisson L

  • 1 accessoire de cuisson

  • 7 moules à muffin en silicone

Accessoire de cuisson

Accessoire de cuisson

Accessoire de cuisson. Avec le kit cuisson Philips Airfryer L, vous pouvez préparer toutes vos recettes préférées. La capacité de 1,3 l est idéale pour préparer des cupcakes, brownies, petits gâteaux et autres plats. Profitez-en !

7 moules à muffin en silicone pour la pâtisserie

7 moules à muffin en silicone pour la pâtisserie

Démoulez facilement vos muffins ou vos cupcakes grâce à ces moules à muffins Airfryer fabriqués avec un matériau souple. Des bords cannelés rendent ces moules à muffins encore plus adorables ! Fabriqués en silicone inodore, ils sont réutilisables à l'infini !

Des idées quotidiennes de recettes

Des idées quotidiennes de recettes

Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips HomeID élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utilisez HomeID, plus vous obtenez de recommandations personnalisées.*

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