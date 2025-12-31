7 moules à muffin en silicone pour la pâtisserie

Démoulez facilement vos muffins ou vos cupcakes grâce à ces moules à muffins Airfryer fabriqués avec un matériau souple. Des bords cannelés rendent ces moules à muffins encore plus adorables ! Fabriqués en silicone inodore, ils sont réutilisables à l'infini !