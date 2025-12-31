Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9925/01
1 accessoire de cuisson
7 moules à muffin en silicone
Accessoire de cuisson. Avec le kit cuisson Philips Airfryer L, vous pouvez préparer toutes vos recettes préférées. La capacité de 1,3 l est idéale pour préparer des cupcakes, brownies, petits gâteaux et autres plats. Profitez-en !
Démoulez facilement vos muffins ou vos cupcakes grâce à ces moules à muffins Airfryer fabriqués avec un matériau souple. Des bords cannelés rendent ces moules à muffins encore plus adorables ! Fabriqués en silicone inodore, ils sont réutilisables à l'infini !
Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes Philips HomeID élaborées par nos chefs experts et des millions d'utilisateurs afin d'élargir votre répertoire culinaire. Plus vous utilisez HomeID, plus vous obtenez de recommandations personnalisées.*
Notation globale
Visitez la page www.Philips.com/NutriU pour voir si NutriU est disponible dans votre pays.