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  • Des fritures et des grillades saines et savoureuses
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Accessoire gril pour Airfryer

HD9940/00

Des fritures et des grillades saines et savoureuses
Le poisson, la viande et les légumes sont plus sains et parfaitement grillés, grâce à la technologie Rapid Air TurboStar et à la surface spéciale perforée et nervurée ! Le revêtement antiadhésif est facile à nettoyer et permet de retirer les aliments sans problème !
Voir tous les avantages

Gril pour Airfryer

Des fritures et des grillades saines et savoureuses

  • Compatible avec la gamme HD962X

  • Compatible avec la gamme HD964X

  • Cuisine polyvalente

  • Revêtement antiadhésif

Surface perforée optimisant la circulation de l'air pendant la cuisson

Découvrez une cuisson au gril révolutionnaire grâce à la surface exclusive du nouveau gril pour Airfryer. La technologie Rapid Air TurboStar permet aux aliments de cuire de manière plus saine, avec très peu d'huile.

La surface perforée permet à l'excédent de graisse de s'écouler

L'excédent de graisse s'écoule facilement lors de la cuisson grâce à la surface perforée.

Cuve antiadhésive haut de gamme pour retirer facilement les aliments

Grâce au revêtement antiadhésif, les grillades sont aussi faciles à retirer qu'à poser sur le gril. Vos viandes sont parfaitement grillées, et vous pouvez même préparer les aliments les plus fragiles, tels que le poisson ou les légumes.

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Avis de non-responsabilité

  1. Le gril s'utilise avec la poignée amovible EasyClick livrée avec le panier standard de votre Airfryer.