Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9940/00
Compatible avec la gamme HD962X
Compatible avec la gamme HD964X
Cuisine polyvalente
Revêtement antiadhésif
Découvrez une cuisson au gril révolutionnaire grâce à la surface exclusive du nouveau gril pour Airfryer. La technologie Rapid Air TurboStar permet aux aliments de cuire de manière plus saine, avec très peu d'huile.
L'excédent de graisse s'écoule facilement lors de la cuisson grâce à la surface perforée.
Grâce au revêtement antiadhésif, les grillades sont aussi faciles à retirer qu'à poser sur le gril. Vos viandes sont parfaitement grillées, et vous pouvez même préparer les aliments les plus fragiles, tels que le poisson ou les légumes.
Notation globale
Le gril s'utilise avec la poignée amovible EasyClick livrée avec le panier standard de votre Airfryer.