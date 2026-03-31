Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Toutes les séries
SatinShave Essential Rasoir électrique 100 % étanche
Plus offert
Soutien
HP6306/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Manuel d’utilisation - English (US)
Tout (8)
Quand dois-je remplacer la grille de mon rasoir féminin ?
Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Je suis allergique au nickel. Puis-je utiliser cet appareil ?
Tondeuse-stylo de retouche
Mon rasoir féminin Philips ne charge pas.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir féminin Philips Satin
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider