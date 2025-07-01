Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Double Contour Ladyshave Sensitive
Plus offert
Soutien
HP6368/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Tout (3)
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Puis-je utiliser mon rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche ?
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir féminin Philips Satin