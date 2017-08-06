Garantie de 2 ans
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HP6370/00
Dur pour les poils, doux pour la peau
Le rasoir pour femmes Double Contour Sensitive de Philips a été conçu pour satisfaire les besoins des femmes actuelles en leur garantissant une peau incroyablement belle et douce grâce à la protection de la double grille novatrice.
Ladyshave 5 en 1
Le guide de rasage vous aide à tondre et travailler des zones comme le bikini de manière précise et douce.
La bande d'aloès intégrée augmente l'hydratation de peau pour un rasage doux et sûr.
La tête de la tondeuse pour bikini vous apporte plus de précision pour pouvoir mieux déterminer le style que vous souhaitez donner à la zone du bikini.
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3.0
sur 5
2
Critiques
Pauline
06/08/2017
Canada
Garde pas sa charge
Ce rasoir n'a jamais gardé sa charge. J'ai suivi les instructions mais non, si je veux m'en servir le lendemain la batterie est vide. Tout fonctionne bien à part ce problème. Mon mari a un rasoir qui garde sa charge 2 semaine avant d'être rechargé, pourquoi pas les produits pour femmes.
Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Gilles3939
20/05/2017
Canada
grille
Apres 9 mois d'utilisation la grille est perforé. C'est le 2e du même model que j'ai le même problème dans les derniers 30 mois. La grille vaut aussi chère que le rasoir complet. C'est décourageant. C'est le 2e cadeau pour mon épouse avec le même problème
Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles
Cet avis a été rédigé pour Double Contour HP6370/00 Ladyshave pour peaux sensibles