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Critiques

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11/11/2013

Canada

Canada

Ce produit n'en vaut pas la peine

Très déçu de ce produit. Très basse qualité, ne rase pas convenablement, irrite la peau. Je l'ai acheté en septembre et je ne l'ai utilisé qu'une seule fois ! Comment faire pour obtenir un remboursement ?? $80.00 pour ça !!! Merci de donner suite à ma demande.

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

04/08/2013

Canada

Canada

ne rase pas de près

j'ai utiliser ce rasoir une seule fois et je n'ai pas pu me raser au complet car cà ne rase pas du tout, je dois passer plusieurs fois à la mème place et meme ca ne rase pas au complet ,je m'irrite toute la peau.Très décu. J'aimerais bien etre rembourser.

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

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