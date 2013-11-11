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1.0
sur 5
2
Critiques
caro352
11/11/2013
Canada
Ce produit n'en vaut pas la peine
Très déçu de ce produit. Très basse qualité, ne rase pas convenablement, irrite la peau. Je l'ai acheté en septembre et je ne l'ai utilisé qu'une seule fois ! Comment faire pour obtenir un remboursement ?? $80.00 pour ça !!! Merci de donner suite à ma demande.
Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
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pourri22
04/08/2013
Canada
ne rase pas de près
j'ai utiliser ce rasoir une seule fois et je n'ai pas pu me raser au complet car cà ne rase pas du tout, je dois passer plusieurs fois à la mème place et meme ca ne rase pas au complet ,je m'irrite toute la peau.Très décu. J'aimerais bien etre rembourser.
Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
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