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HP6375/00
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Peut-on utiliser l'appareil sur toutes les zones du corps ?
Le réglage de longueur de coupe du sabot est-il indiqué en mm ou en pouces ?
Mon appareil ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Que puis-je faire ?
Le rasoir ne coupe pas les poils longs. Que faire?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Je suis allergique au nickel. Puis-je utiliser cet appareil ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
Les sabots ne tiennent pas sur l'appareil.
Comment fixer/détacher correctement les accessoires fournis ?
Comment puis-je utiliser le mini rasoir de mon épilateur Ladyshave ?
Comment puis-je optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable ?
Comment savoir si l'appareil est en cours de charge ?
Comment enlever le sabot ?
Comment régler le sabot à la longueur de coupe souhaitée ?
Comment utiliser ma tondeuse bikini Philips ?