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Satinelle EssentialÉpilateur compact

HP6420/00

2.5
| (2) Critiques
L'épilation facile
Philips Satinelle, pour une peau douce plus longtemps. Épile même les poils de 0,5 mm à la racine. Épilez-vous facilement grâce au manche ergonomique et son fonctionnement sur secteur. Tête lavable pour une hygiène optimale.
Voir tous les avantages

L'épilation facile

  • pour les jambes

  • Épilateur sur secteur

  • Manche ergonomique

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

Les disques retirent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Les disques retirent délicatement les poils sans tirer sur la peau

Cet épilateur est doté de disques d'épilation éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer sur la peau.

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour une meilleure hygiène.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.5

sur 5

2

Critiques

5
3
2

02/05/2020

Canada

Canada

J’adore

J’aime vraiment ce produit, il Rend les poils plus doux, les poils repoussent moins vite après

Avantages

Rend les poils plus doux, les poils repoussent beaucoup beaucoup moins vite, pas trop cher, se plug dans le mur donc pas besoin de batterie

Inconvénients

Fait mal lors des premières utilisations, après on s’habitue.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact

05/11/2018

Canada

Canada

Brisé apres la premiere utilisation

Je viens tous juste de l'acheter, après la première utilisation, le petit crochet qui sert à tenir la tête à cassé. Je recherche les critère de garantie et ne trouve rien.

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact

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