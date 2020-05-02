Garantie de 2 ans
Plus offert
HP6420/00
pour les jambes
Épilateur sur secteur
Manche ergonomique
Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation éliminant même les poils de 0,5 mm sans tirer sur la peau.
Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour une meilleure hygiène.
2.5
sur 5
2
Critiques
Bella123g
02/05/2020
Canada
J’adore
J’aime vraiment ce produit, il Rend les poils plus doux, les poils repoussent moins vite après
Avantages
Rend les poils plus doux, les poils repoussent beaucoup beaucoup moins vite, pas trop cher, se plug dans le mur donc pas besoin de batterie
Inconvénients
Fait mal lors des premières utilisations, après on s’habitue.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact
Mart77
05/11/2018
Canada
Brisé apres la premiere utilisation
Je viens tous juste de l'acheter, après la première utilisation, le petit crochet qui sert à tenir la tête à cassé. Je recherche les critère de garantie et ne trouve rien.
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential HP6420/00 Épilateur compact