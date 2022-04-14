Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
DryCare Prestige Sèche-cheveux
Plus offert
Soutien
HP8260/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Manuel d’utilisation
Déclaration de conformité européenne - English (US)
Tout (5)
À quoi sert la fonction air froid de mon sèche-cheveux Philips ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
En quoi consiste la fonction ionisante sur ma brosse coiffante Philips ?
Utilisation des accessoires du sèche-cheveux Philips
Ma brosse coiffante Philips dégage une odeur étrange