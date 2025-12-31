ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou
  • Rasage de près, même dans le cou

Plus offert 

Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

HQ6970/33

Rasage de près, même dans le cou
Rasoir électrique Philips HQ6970 efficace et abordable. Le système Reflex Action combiné à la technologie Super Lift&Cut offrent un rasage de très près confortable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

Lames CloseCut

Rasage de près, même dans le cou

  • Têtes CloseCut, Flex & Float

  • 30 min d'autonomie pour 8 h de charge

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Têtes de remplacement

Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Trouver une pièce de rechange ou un accessoire

Aller à Pièces et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 