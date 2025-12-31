Garantie de 2 ans
Plus offert
HQ6990/33
Charge rapide
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.